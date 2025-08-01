В Киеве столкнулись два велосипедиста: один из них попал под колеса авто

Столичные правоохранители проверили 46-летнего водителя грузовика на состояние опьянения - он был трезв.

Велосипедист, ехавший по тротуару по Набережному шоссе в Киеве, столкнулся с другим велосипедистом, в результате чего потерял управление, выехал за пределы тротуара и упал на дорогу, где попал под колеса грузовика. ДТП произошло в пятницу, 1 августа. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Украины в Киеве.

Полиция Киева устанавливает обстоятельства наезда грузовика на велосипедиста. Авария произошла сегодня, около 13:00, на Набережном шоссе. Полицейские выяснили, что 36-летний водитель двухколесного ехал по тротуару по Набережному шоссе, где столкнулся с другим велосипедистом. Потеряв управление, мужчина выехал за пределы тротуара и упал на дорогу, в результате чего попал под колеса крупногабаритного транспорта.

Другой велосипедист уехал с места аварии... его местонахождение устанавливается", - говорится в сообщении.

Правоохранители проверили 46-летнего водителя грузовика на состояние опьянения - он был трезв.

Возбуждено уголовное производство Нарушение действующих на транспорте правил (ст. 291 УК Украины).

Статья предусматривает такое наказание: лишение свободы до 5 лет.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Кравченко решил взять под личный контроль дело о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло поздно вечером в Голосеевском районе Киева 19 июля. Виновник - госслужащий прокуратуры - сначала скрылся с места ДТП в столице, но впоследствии был задержан.

