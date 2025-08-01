Трамп "ответил" на угрозы Медведева указом

Президент США принял решение вывести в море две атомные подводные лодки на фоне его перепалки с бывшим главой Кремля Дмитрием Медведевым.

Соединённые Штаты Америки отправили в "соответствующие" регионы две атомные субмарины на случай, если "ядерные" угрозы некоторых российских чиновников не просто болтовня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"С учётом крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, я приказал разместить два атомных подводных лодки в соответствующих регионах, на случай, если эти глупые и подстрекательские заявления что-то большее, чем просто разговоры.

Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, я надеюсь, что это не будет один из таких случаев. Спасибо за внимание к этому делу!", - отметил американский лидер.

Как известно, между действующим президентом США и бывшим главой Кремля Дмитрием Медведевым произошла перепалка в Сети. Скандал начался с того, что глава американского государства объявил о намерении сократить ультиматум для Путина с целью принуждения его к заключению соглашения о мире в Украине до 10-12 дней.

Медведев после этого заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией", но должен помнить, что РФ - "это не Израиль и даже не Иран". Он также добавил, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне".

Трамп ответил на угрозы заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможной войне между РФ и США и посоветовал ему следить за словами.

