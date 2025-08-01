Актер был родом из Одессы, но поддерживал войну РФ против Украины, а перед исчезновением посетил оккупированный Крым.

Российского актера родом из Одессы Максима Глотова обнаружили мертвым в собственной квартире в Москве, через неделю после исчезновения. Умершему было 60 лет. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на московские правоохранительные органы.

Актер за несколько дней до того перестал выходить на связь с людьми, которые его знали. Признаков насильственной смерти не обнаружено, однако окончательную причину установит экспертиза.

Актер якобы побывал в оккупированном Крыму в июне этого года. Его видели на кинофестивале Красные паруса. Там он участвовал в съемках фильма с детьми.

Позже он снова уехал в Москву и через некоторое время перестал выходить на связь.

Родившийся в Одессе стал популярным благодаря ролям в сериалах Раневская, Глухарь, Удержанки и Склифосовский. В свое время он также играл в театрах Одессы, Казани, Саратова и Москвы.

Актер попал в базу Миротворца из-за гастролей в оккупированном Крыму. Он также активно поддерживал военную агрессию России против Украины.

В последние годы своей жизни Глотов не имел успеха как актер. Однако за годы своей карьеры сыграл более 100 ролей в различных фильмах и сериалах.

