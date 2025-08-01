Почта
В Грузии во время учений НАТО пострадали военнослужащие США

Автомобиль, в котором находились военные, перевернулся; пострадавшие сейчас находятся в тбилисской клинике.
Двое американских военных во время учений в Грузии пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщает местное издание Новости-Грузия.

Событие произошло в пятницу, 1 августа, на территории Совместного центра обучения и оценки НАТО-Грузия в Крцаниси. Машина, в которой находились военные, перевернулась.

Пострадавшие находятся в тбилисской клинике Mediclub. Там журналистам сказали, что у военных нет серьезных травм, их жизни ничего не угрожает.

Как известно, на полигоне в Крцаниси продолжаются многонациональные военные учения Agile Spirit (Ловкий дух). Вместе с грузинскими и американскими в них задействованы солдаты еще девяти стран-членов и партнеров НАТО.

НАТО ожидает, что Грузия будет соблюдать санкции против РФ 

