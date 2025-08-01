Цунами повредило флот РФ: насколько серьезно

Российская база атомных подводных лодок пострадала от цунами, пишет британское издание The Telegraph.

На Камчатке в результате цунами пострадала российская база атомных подводных лодок Рыбачий в Авачинской бухте, сообщает The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки. Именно здесь размещено большинство атомных подводных лодок Тихоокеанского флота России.

Что известно о Рыбачьем



База Рыбачий расположена в Авачинской бухте, примерно в 120 км к западу от эпицентра землетрясения. Также в бухте находятся военно-морская база Петропавловск-Камчатский и отдельные ракетные грузовые и судостроительные сооружения.

Как пишет The Telegraph, снимки, сделанные спутником Umbra Space в четверг утром, показали, что часть одного из причалов отклонилась от своего первоначального положения, что, возможно, свидетельствует о том, что он оторвался от своих швартов.

"Похоже, что во время удара рядом не был пришвартован подводный лодка, и эксперты утверждают, что повреждение самой конструкции будет иметь небольшое военное значение. Однако возникли вопросы о том, нанесло ли цунами дальнейший ущерб базе", – говорится в материале.

Порт Северо-Курильска



В то же время, на видеозаписях, сделанных с других мест на восточном побережье России, видны волны высотой до пяти метров, затопляющие берег. Поэтому значительные повреждения можно увидеть в порту Северо-Курильска, который примерно вдвое дальше от эпицентра землетрясения, чем Авачинская бухта, добавляют журналисты

На спутниковых снимках, как пишет СМИ, виден поврежденный подводный лодка, пришвартованный у причала. На обоих снимках надводный корабль пришвартован на западной стороне причала.

В свою очередь доктор Сидхарт Каушал, научный сотрудник Королевского объединенного института служб (Rusi), заявил журналистам, что никаких признаков повреждения подводного флота РФ они не обнаружили.

"Похоже, что это был надводный корабль, пришвартованный у причала, а не подводный лодка, что заслуживает внимания", – сказал он.

"Я не уверен, что мы можем с уверенностью сказать больше, чем то, что было повреждено", – добавил эксперт.

Причал наклонили под "ужасным углом", сказал Том Шарп, командир Королевского флота в отставке, что усложнит вход и выход корабля. Он добавил, что, похоже, возле конца искривленного участка находится буксир, который, возможно, занимается первоначальным ремонтом.

"Если базовое предположение заключается в том, что туда попала волна и согнула этот причал, то да, что еще она сделала?" – спросил пан Шарп.

"Приклеено скотчем"



Однако даже незначительные повреждения базы заставили некоторых усомниться в том, мудро ли Москва размещает так много своих активов Тихоокеанского флота в одном месте.

"Вот почему иметь несколько баз – хорошая идея, ведь никогда не знаешь, когда тебя подстережет что-то, чего ты не ожидал", – сказал пан Шарп.

Российский флот также может пересмотреть строительные стандарты поврежденного причала. Хотя другие девять у основания полностью построены из бетона, длинная верхняя секция этого причала, похоже, является плавучим продолжением.

"Выглядит классически русским. Приклеено скотчем", – сказал пан Шарп.

