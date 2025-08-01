Самопровозглашённый президент Республики Беларусь утверждает, что Европе не следует "соревноваться с нами лоб в лоб", вместо этого нужно "быть вместе".

Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко потребовал "сотрудничества" между Евросоюзом и Россией. Соответствующее заявление главы белорусского правящего режима опубликовала проправительственная белорусская информагентство Белта.

"Им бы надо было не тягаться с нами лоб в лоб, а вместе быть. Европейский союз и Россия. Вот эта мощь, если бы объединилась... Конечно, никогда, наверное, американцы не могут допустить. Это страшно для них. Это страшнее, чем Китай, было бы. Если бы объединить, это была бы силища", - утверждает Лукашенко.

Белорусский диктатор раскритиковал лидеров стран ЕС и назвал их "хромыми утками". Этим термином называют политиков, чьи сроки службы подходят к концу.

По мнению Лукашенко, европейским народам якобы "не нравится" их политика.

Как известно, в Беларуси вводят штрафы за отсутствие картофеля в магазинах. Соответствующий закон уже подписал местный правитель Александр Лукашенко.

Путин: РФ не захватывает, а возвращает "свое" в Украине

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp