НАТО готовит новый механизм вооружения Украины - СМИ

Страны НАТО, США, а также Украина разрабатывают новый механизм, который будет направлен на поставку приоритетного оружия.

США и НАТО обсуждают новый подход к поставкам Украине оружия (PURL). Он основан на оплате американского оружия средствами европейских членов Альянса. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Украина будет определять приоритетные виды оружия, необходимые ей, траншами примерно по 500 миллионов долларов, а союзники по НАТО, координируемые генеральным секретарем Марком Рютте, затем договорятся между собой, кто предоставит или оплатит товары из списка.

Союзники по НАТО планируют предоставить Украине оружия на сумму 10 миллиардов долларов, заявил европейский чиновник на условиях анонимности.

"Это отправная точка, и это амбициозная цель, к которой мы стремимся. Сейчас мы движемся в этом направлении. Мы поддерживаем эту амбицию. Нам нужен такой объем", – сказало источник агентства.

Американский собеседник заявил, что обсуждаемый механизм позволяет фактически обойти длительные процедуры продажи оружия США для пополнения собственных запасов.

При этом страна НАТО должна заранее оплатить США за ускоренное пополнение запасов.

Технические детали такой оплаты – в частности механизм перечисления США средств – все еще обсуждаются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 Patriot в Украину. Они, по его словам, прибудут уже через несколько дней. Однако президент США не уточнил, идет ли речь о целых батареях/системах, отдельных пусковых установках или ракетах.

Позже Трамп объявил, что первые системы Patriot уже начали отгружать европейским союзникам, которые полностью покроют расходы американской стороны на это вооружение.

