Литва вызвала посла Беларуси из-за дрона

Представителя посольства Беларуси пригласили в Министерство иностранных дел Литвы и вручили ноту протеста.
Литва вызвала в МИД представителя посольства Беларуси из-за подтверждения относительно беспилотника, который залетел с территории Беларуси 28 июля. Об этом сообщает литовское медиа LRT.

Представителя посольства Беларуси пригласили в Министерство иностранных дел Литвы и вручили ноту протеста в связи с тем, что в Литву залетел БПЛА с белорусской территории.

МИД запросил разъяснения в связи с инцидентом.

Литовские Воздушные силы сообщили, что беспилотник наконец нашли в Йонавском районе на территории полигона. На место происшествия прибыли военные следователи и саперы.

Конкретный тип аппарата пока не подтвердили. 

Напомним, Литва установит на границе с Беларусью дополнительные системы противовоздушной обороны в связи с тем, что в воздушное пространство страны во второй раз залетел беспилотник.

