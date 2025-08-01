Литва вызвала посла Беларуси из-за дрона
Литва вызвала в МИД представителя посольства Беларуси из-за подтверждения относительно беспилотника, который залетел с территории Беларуси 28 июля. Об этом сообщает литовское медиа LRT.
Представителя посольства Беларуси пригласили в Министерство иностранных дел Литвы и вручили ноту протеста в связи с тем, что в Литву залетел БПЛА с белорусской территории.
МИД запросил разъяснения в связи с инцидентом.
Литовские Воздушные силы сообщили, что беспилотник наконец нашли в Йонавском районе на территории полигона. На место происшествия прибыли военные следователи и саперы.
Конкретный тип аппарата пока не подтвердили.
Напомним, Литва установит на границе с Беларусью дополнительные системы противовоздушной обороны в связи с тем, что в воздушное пространство страны во второй раз залетел беспилотник.
