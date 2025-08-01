Байден предсказал "тёмные времена" в США во времена Трампа

Бывший президент обвинил своего преемника и его администрацию в сворачивании базовых свобод и демонтаже Конституции.

Америку за президента Дональда Трампа ожидают "темные времена". Об этом заявил его предшественник Джо Байден, выступая на ежегодном гала-вечере Национальной ассоциации юристов в Чикаго, пишет в пятницу, 1 августа, CNN.

Он подчеркнул, что исполнительная власть США "кажется, делает все возможное, чтобы демонтировать Конституцию". При этом, как отметил Байден, Конгресс просто наблюдает со стороны, а высший суд страны способствует этому.

"Друзья, в нашей жизни, в истории нашей нации есть моменты настолько резкие, что они разделяют все, что было до того, со всем, что произошло после. Моменты, которые заставляют нас столкнуться с суровой правдой о самих себе, наших институтах и самой демократии. По моему мнению, мы находимся именно в таком моменте американской истории - о чем свидетельствует каждое жестокое расширение исполнительных полномочий, каждое сворачивание базовых свобод, каждое подрыв давно устоявшихся прецедентов", - отметил Байден.

При этом он ни разу не упомянул имя Дональда Трампа, вместо этого называл его "этот парень", и заявил, что американцы начинают осознавать необходимость судебного контроля за исполнительной ветвью власти.

"Судьи имеют значение. Закон имеет значение, и Конституция имеет значение. Я думаю, что многие американцы начинают понимать это сейчас - под давлением, которое создает этот парень, сидящий в президентском кресле. Готовьтесь, друзья, это только начало", - сказал экс-президент.

Байден раскритиковал "юридические фирмы, которые поддаются давлению, поддаются запугиванию, вместо того чтобы держаться справедливости и закона", а также некоторые из крупнейших медиа-организаций в стране. Он также выразил возмущение по поводу "очевидного удовольствия, которое демонстрируют некоторые политики" от агрессивного подхода администрации к исполнению иммиграционного законодательства.

Байден заявил, что действующая администрация целенаправленно пытается вычеркнуть все достижения, которых США достигли во времена его администрации, "стереть историю вместо того, чтобы ее творить, уничтожить справедливость, равенство, саму идею правосудия".

"Друзья, мы не можем приукрашивать реальность. Это темные времена, но вы все собрались здесь по одной причине. Потому что наше будущее буквально под угрозой. Мы должны, мы обязаны бескомпромиссно бороться за будущее", - подчеркнул экс-президент.

Это выступление Байдена состоялось в ту же неделю, когда двое его старших советников дали показания перед Комитетом Палаты представителей по надзору, в рамках расследования, которое возглавляют республиканцы. Оно касается когнитивного состояния бывшего президента и возможных попыток скрыть его ухудшение от общественности.

В своем выступлении в Чикаго Байден пошутил по поводу собственного возраста.

"У меня есть сомнительная честь: меня избрали самым молодым сенатором в истории США и самым старым президентом в истории США. Ужас, когда 40 лет наступают во второй раз", - заметил он.

Издание отмечает, что бывший президент, который продолжает проходить лечение от агрессивной формы рака предстательной железы, ведет сравнительно закрытый образ жизни после ухода с поста. Он выступал лишь с несколькими публичными речами, а большую часть времени проводит в своих резиденциях в Вилмингтоне и Рехобот-Бич, штат Делавэр. В настоящее время он работает над будущей книгой.

Завершая свое выступление, Байден призвал американцев найти в себе смелость встать на защиту справедливости.

Напомним, 18 мая стало известно, что у бывшего президента США обнаружили агрессивную форму рака предстательной железы, который уже успел распространиться на кости. Бывший врач Белого дома в мае заявлял, что скорее всего ему осталось от 12 до 18 месяцев.

