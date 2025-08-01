Трамп выводит атомные подлодки. Ответ на слова РФ

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф посетит Россию после завершения своего визита в Израиль, это будет уже пятая поездка Уиткоффа к Путину, она должна состояться еще до истечения срока ультиматума Трампа.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что направит две американские атомные подводные лодки “в соответствующие регионы” в ответ на риторические угрозы со стороны РФ. Что это за регионы, он не уточнил. Тем временем, Владимир Путин так и не смог четко прокомментировать ультиматум Трампа, которым американский президент отвел Кремлю 10 дней на прекращение боевых действий в Украине.

Ядерная угроза

“На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне зампредседателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти безрассудные и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами. Слова имеют большое значение и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, что в данном случае этого не произойдет”— написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В начале недели Медведев комментировал требование Трампа приступить к мирному урегулированию войны в Украине в течении 10 дней таким образом: “Каждый новый ультиматум Трампа — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (так экс-президента Джо Байдена называл сам Трамп)”.

Заявления Путина

В пятницу президент России Владимир Путин впервые после ультиматума Трампа с требованием в течение 10 дней активизировать мирное урегулирование в Украине выступил с заявлениями по Украине.

Площадкой для заявления стал остров Валаам, где Путин провел встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко. Ни угрозу санкций, ни ультиматум Трампа, ни самого Трампа по имени Путин не упомянул. Однако намек на слова американского президента о том, что он очень разочарован в Путине, все же прозвучал.

“Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования — они возникают от избыточных ожиданий, как известно, общее правило”, — сказал Путин. И предложил “вести обстоятельные разговоры не на публике, а в тиши переговорного процесса”.

Мирное урегулирование

В то же время, говоря о мирном урегулировании, он заявил, что мир нужен “на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран”.

Вероятно, на эту фразу обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. “Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытку выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время, — заявил президент Украины после выступления Путина на Валааме. — Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к разговору лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Требуется готовность России”.

Зеленский настаивает на встрече на уровне лидеров с весны, когда Украина и Россия начали встречи в Стамбуле. Кроме масштабного обмена пленными три раунда переговоров пока ни к чему не привели.

Трамп накануне заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф посетит Россию после завершения своего визита в Израиль. Это будет уже пятая поездка Уиткоффа к Путину. Она должна состояться еще до истечения срока ультиматума Трампа.