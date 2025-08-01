Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Трамп выводит атомные подлодки. Ответ на слова РФ

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф посетит Россию после завершения своего визита в Израиль, это будет уже пятая поездка Уиткоффа к Путину, она должна состояться еще до истечения срока ультиматума Трампа.
Трамп выводит атомные подлодки. Ответ на слова РФ

 

Президент США Дональд Трамп сообщил, что направит две американские атомные подводные лодки “в соответствующие регионы” в ответ на риторические угрозы со стороны РФ. Что это за регионы, он не уточнил. Тем временем, Владимир Путин так и не смог четко прокомментировать ультиматум Трампа, которым американский президент отвел Кремлю 10 дней на прекращение боевых действий в Украине.

Ядерная угроза

“На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне зампредседателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти безрассудные и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами. Слова имеют большое значение и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, что в данном случае этого не произойдет”— написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В начале недели Медведев комментировал требование Трампа приступить к мирному урегулированию войны в Украине в течении 10 дней таким образом: “Каждый новый ультиматум Трампа — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (так экс-президента Джо Байдена называл сам Трамп)”.

Заявления Путина

В пятницу президент России Владимир Путин впервые после ультиматума Трампа с требованием в течение 10 дней активизировать мирное урегулирование в Украине выступил с заявлениями по Украине.

Площадкой для заявления стал остров Валаам, где Путин провел встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко. Ни угрозу санкций, ни ультиматум Трампа, ни самого Трампа по имени Путин не упомянул. Однако намек на слова американского президента о том, что он очень разочарован в Путине, все же прозвучал. 

“Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования — они возникают от избыточных ожиданий, как известно, общее правило”, — сказал Путин. И предложил “вести обстоятельные разговоры не на публике, а в тиши переговорного процесса”.

Мирное урегулирование 

В то же время, говоря о мирном урегулировании, он заявил, что мир нужен “на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран”.

Вероятно, на эту фразу обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. “Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытку выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время, — заявил президент Украины после выступления Путина на Валааме. — Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к разговору лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Требуется готовность России”.

Зеленский настаивает на встрече на уровне лидеров с весны, когда Украина и Россия начали встречи в Стамбуле. Кроме масштабного обмена пленными три раунда переговоров пока ни к чему не привели.

Трамп накануне заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф посетит Россию после завершения своего визита в Израиль. Это будет уже пятая поездка Уиткоффа к Путину. Она должна состояться еще до истечения срока ультиматума Трампа.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK