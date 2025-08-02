Ультиматум Трампа: в США объяснили, что ждет РФ

Вашингтон намерен оставить Москву без торговых партнеров и таким образом лишить её возможности финансировать войну.

Если российский диктатор Владимир Путин не согласится на прекращение огня, уже на следующей неделе начнут действовать жесткие санкции США против России и стран, которые ведут с ней бизнес. Об этом заявил постпред США при НАТО Меттью Витакер в эфире Newsmax.

Он подчеркнул, что разрушительные тарифы и санкции против России будут иметь вес.

"Ведь как они финансируют эту войну? Как они могут платить новобранцу, солдату срочной службы в своей армии, который, скорее всего, попадет на фронт и погибнет после двух недель ограниченной подготовки, - они должны заплатить ему 100 000 долларов, эквивалент 100 000 долларов США, за то, чтобы он пошел на войну. А в итоге - Путину нужно продавать свою нефть", - объяснил Витакер.

Он отметил, что РФ продает нефть Китаю, Индии и Бразилии. И эти страны, по его словам, теперь испытывают достаточно серьезное влияние за то, что ведут бизнес с Россией.

"У России не будет никаких друзей. У нее не будет торговых партнеров, и ее способность финансировать эту войну закончится. Так что в конечном итоге, это то, что нам и нужно", - подчеркнул чиновник.

При этом Витакер заметил, что не видит идеальных условий для Украины и России в мирном соглашении, но это не должно остановить обе стороны от прекращения кровопролития.

Как мы уже писали, Трамп стремится к завершению войны России против Украины "до 8 августа". С соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли во время заседания Совбеза ООН.

На следующий день Трамп предупредил РФ о санкциях за ее "отвратительные" действия. "То, что делает Россия, - отвратительно и печально", - сказал он.

