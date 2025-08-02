В ОАЭ массово закрывают счета компаний из РФ

Блокируют счета не только компаний, находящихся под санкциями, но и тех, кто работает с контрагентами, внесенными в "черные списки" США, Европейского Союза и Великобритании.

В Объединенных Арабских Эмиратах банки усилили контроль за платежами российских компаний, а также начали массово закрывать их счета. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщает The Moscow Times.

По данным издания, в последние месяцы банки ОАЭ запустили "зачистку" компаний из России, количество которых в стране превысило 4000.

По словам юристов и представителей консалтинговых компаний, от 20% до 30% российских компаний в ОАЭ столкнулись с проверками, ограничениями операций или прямым закрытием счетов.

Их могут закрыть даже в том случае, если клиент не ответил на звонок банка, или не отправил письмо в указанный срок. Причем банки имеют жесткие требования. Иногда требуют предоставить и заверить до 20 документов в течение суток.

Причина такого подхода связана с тем, что в ОАЭ стремятся выявлять клиентов, деятельность которых слабо связана со страной или вообще не имеет к ней отношения.

Также юристы говорят, что банки следят за соблюдением санкций. Таким образом, счета закрывают не только компаниям под санкциями, но и тем, кто работает с контрагентами, занесенными в "черные списки" США, Европейского Союза и Великобритании.

Как пишет издание, после начала войны ОАЭ стали крупным хабом для параллельного импорта и финансовых связей России с внешним миром.

Ранее сообщалось, что государственные НПЗ Индии остановили импорт российской нефти после заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил стране тарифами и штрафами за сотрудничество с Россией.

