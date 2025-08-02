Липецк и Воронеж атаковали БПЛА - соцсети

В Липецке, по неподтвержденной пока информации, аэродром подвергся атаке беспилотников. В Воронеже сообщается о работе ПВО и пожаре.

В ночь на субботу, 2 августа, серия взрывов на фоне атаки беспилотников прогремела в российских Липецке и Воронеже. Об этом сообщают в соцсетях, публикуя кадры взрывов.

Отмечается, что в Липецке БПЛА атаковали аэродром, однако подтверждения этой информации пока нет.

Также очевидцы пишут о взрывах и работе ПВО в Воронеже. Местные жители говорят о пожаре.

Напомним, прошлой ночью дроны атаковали Таганрог и Белгород. А за день до этого беспилотники атаковали российскую Пензу, где расположен радиозавод, который изготавливает средства связи для войск РФ.

