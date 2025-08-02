ФБР скрыло имя Трампа в файлах Эпштейна - СМИ

Упоминания о нынешнем президенте США скрыли из-за опасений, что их публикация может привести к "необоснованному вторжению в частную жизнь".

Из материалов расследования по делу американского сексуального преступника Джеффри Эпштейна были удалены имена десятков известных людей, включая президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 1 августа, пишет Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным агентства, редактированием занималась группа сотрудников ФБР, отвечающих за соблюдение Закона о свободе информации. Их задачей было просмотреть архивы, накопленные за почти двадцать лет расследования, и определить, какие документы можно обнародовать. В процессе выявлено множество упоминаний Трампа и других известных персон. Однако, как подчеркивает Bloomberg, само по себе наличие имени в материалах не является доказательством правонарушений или даже косвенным намеком на участие в преступлениях.

Согласно источникам, имя Дональда Трампа было удалено из-за того, что на момент начала расследования в 2006 году он был частным лицом. Это дало основание применить два исключения из Закона о свободе информации, которые позволяют властям США скрывать персональные данные из материалов правоохранительных органов, если их публикация может привести к "неоправданному вторжению в частную жизнь". Такая практика применяется даже в отношении публичных фигур, и в данном случае она была признана допустимой.

В то же время сообщается, что редактирование происходило уже после того, как Трамп вернулся в Белый дом.

Эпштейн, финансист, который общался с некоторыми политиками и другими влиятельными лицами, в 2019 году был обвинён в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних во Флориде и Нью-Йорке.

Позже его нашли мёртвым в камере тюрьмы, где он ожидал суда. Медицинские эксперты признали смерть самоубийством, но обстоятельства события породили серию конспирологических теорий.

Напомним, бывший соратник Трампа Илон Маск заявлял, что Дональд Трамп фигурирует в файлах Эпштейна и именно из-за этого их до сих пор не опубликовали. Однако, позже он забрал эти слова назад.

А недавно издание Wall Street Journal сообщило, что письмо с именем Трампа найдено среди писем, подаренных Джеффри Эпштейну на его 50-летие в 2003 году. Письмо дополнялось контурами обнажённой женщины и содержало строку: "С днём рождения! И пусть каждый день будет ещё одним чудесным секретом". Сам Трамп в комментарии WSJ опроверг, что писал это письмо или рисовал рисунок. Он также подал в суд на издание за публикацию этой истории.

