В Рязани дроны атаковали НПЗ – соцсети

В районе нефтеперерабатывающего завода произошёл пожар. Также сообщается о "взрывах" в районе аэродрома Дягилево.

Во время атаки в ночь на субботу, 2 августа, в российской Рязани зафиксирован пожар в районе местного нефтеперерабатывающего завода. Также возгорания произошли в пределах города. Об этом сообщают ряд Telegram-каналов.

Так, в соцсетях публикуются кадры масштабного пожара, который, как утверждается, произошел на НПЗ.

Кроме того, в пределах города зафиксированы прилеты и пожары в разных районах города. Утверждается, что это стало результатом работы российского РЭБ.

Российские каналы также пишут, что "хлопки" было слышно в районе аэродрома Дягилево.

Также этой ночью беспилотники атаковали российские Липецк и Воронеж. Сообщалось, что в Липецке БПЛА атаковали аэродром, однако подтверждения этой информации пока нет. А прошлой ночью дроны атаковали Таганрог и Белгород.

