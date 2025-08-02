Трамп уволил главу статистического бюро из-за плохого роста занятости
Президент США Дональд Трамп заявил, что увольняет главу Бюро статистики труда (BLS) из-за плохих показателей. По его словам, чиновница якобы специально подтасовывала информацию. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщило ВВС.
В сообщении в социальных сетях Трамп без каких-либо доказательств обвинил комиссара Эрику МакЭнтарфер в манипуляции показателями занятости из политических соображений.
Ранее BLS опубликовало отчет о 73 тысячах новых рабочих мест, созданных в июле - значительно меньше, чем обещала власть.
Как пишет BBC, в дополнение к этому ведомство изменило подсчеты по борьбе с безработицей в мае и июне: оказалось, что американские работодатели в этот период наняли на 250 тысяч человек меньше, чем считалось ранее.
Решение об увольнении главы BLS шокировало Уолл-стрит и вызвало тревогу по поводу вмешательства Белого дома в экономические данные в то время, когда многие прогнозисты предсказывают, что тарифы Трампа навредят экономике.
Вмешательство Белого дома в сферу экономической статистики ударило по позициям США на фондовых рынках: все три ключевых индекса упали, а эксперты назвали «шагом в очень неправильном направлении» сомнение республиканца в достоверности данных.
Напомним, в апреле Трамп уволил топ-чиновников Совбеза после доноса с ультраправой сторонницей теорий заговора.
