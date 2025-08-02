Трамп уволил главу статистического бюро из-за плохого роста занятости

Американского лидера разозлило, что показатели по новым рабочим местам оказались значительно ниже, чем обещали власти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что увольняет главу Бюро статистики труда (BLS) из-за плохих показателей. По его словам, чиновница якобы специально подтасовывала информацию. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщило ВВС.

В сообщении в социальных сетях Трамп без каких-либо доказательств обвинил комиссара Эрику МакЭнтарфер в манипуляции показателями занятости из политических соображений.

Ранее BLS опубликовало отчет о 73 тысячах новых рабочих мест, созданных в июле - значительно меньше, чем обещала власть.

Как пишет BBC, в дополнение к этому ведомство изменило подсчеты по борьбе с безработицей в мае и июне: оказалось, что американские работодатели в этот период наняли на 250 тысяч человек меньше, чем считалось ранее.

Решение об увольнении главы BLS шокировало Уолл-стрит и вызвало тревогу по поводу вмешательства Белого дома в экономические данные в то время, когда многие прогнозисты предсказывают, что тарифы Трампа навредят экономике.

Вмешательство Белого дома в сферу экономической статистики ударило по позициям США на фондовых рынках: все три ключевых индекса упали, а эксперты назвали «шагом в очень неправильном направлении» сомнение республиканца в достоверности данных.

Напомним, в апреле Трамп уволил топ-чиновников Совбеза после доноса с ультраправой сторонницей теорий заговора.

В США рекордно снизился уровень рождаемости

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp