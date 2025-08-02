БПЛА атаковали Крым и заводы в РФ

На Новокуйбышевском НПЗ произошел мощный пожар после удара БПЛА. Также сообщается о поражении двух военных заводов в Пензе. Взрывы этой ночью слышали и в Крыму.

На рассвете в субботу, 2 августа, беспилотники поразили НПЗ в городе Новокуйбышевск Самарской области и заводы Электроприбор и Радиозавод в Пензе. Об этом сообщают ряд Telegram-каналов, публикуя соответствующие кадры. Также серии взрывов прогремели в Феодосии и Керчи.

Местные жители сняли как моменты атаки, так и последствия поражений обоих предприятий.

По данным канала Exilenova+, в Пензе дроны попали в АО Производственное объединение Электроприбор, которое производит оборудование для военно-промышленного комплекса РФ. В целом в городе слышали около восьми взрывов. Также, по данным канала, в Пензе вновь был поражён Радиозавод.

Также мощный пожар после атаки дронов вспыхнул на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

Кроме того, этой ночью взрывы звучали в оккупированном Крыму. Серия взрывов была слышна, в частности, в Феодосии и Керчи, сообщает канал Крымский ветер. Также оккупационная власть перекрыла движение через Керченский мост. Детали атаки на Крым пока неизвестны.

Напомним, этой ночью беспилотники атаковали российские Липецк и Воронеж. Сообщалось, что в Липецке БПЛА атаковали аэродром, однако подтверждения этой информации пока нет.

Кроме того, несколько в ночь на субботу БПЛА поразили НПЗ в Рязани. Там вспыхнул пожар.

