Трамп не исключил переговоров с РФ в течение недели

Американский лидер ответил на вопрос журналиста о возможных переговорах с хозяином Кремля.

Переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могут состояться еще до завершения дедлайна. Об этом в пятницу, 1 августа, заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Так, один из представителей СМИ спросил, планирует ли глава государства провести переговоры с Путиным до завершения "дедлайна" в 10 дней.

"Посмотрим, что будет. Мы планируем провести несколько встреч", - сказал американский лидер, не приводя других деталей.

Как мы уже писали, Трамп стремится к завершению войны России против Украины "до 8 августа". С соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли во время заседания Совбеза ООН.

На следующий день Трамп предупредил РФ о санкциях за ее "отвратительные" действия. "То, что делает Россия, - отвратительно и печально", - сказал он.

В то же время он анонсировал визит своего спецпредставителя Стива Виткоффа в Россию. Подробности планов Виткоффа относительно этой поездки пока не разглашаются.

