Стали известны последствия массированной атаки дронов на РФ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале подтвердил удар беспилотников по Новокуйбышевску.

Взрывы раздавались в нескольких регионах России в ночь на 2 августа. Они сопровождались работой систем противовоздушной обороны. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников и крупных пожарах на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в российских соцсетях.

В соцсетях появились видео крупного пожара, вероятно, на территории Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области. На кадрах слышны звуки, похожие на работу беспилотников и работу систем противовоздушной обороны. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале подтвердил удар беспилотников по Новокуйбышевску.

"Сегодня утром вражеские БпЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы", - пожаловался российский чиновник.

В регионе введены временные ограничения работы мобильного интернета, а самарский аэропорт приостановил работу.

Беспилотники также, вероятно, поразили АО Производственное объединение Электроприбор в городе Пенза Пензенской области. Предприятие специализируется на производстве элементов управления для российских ракетных систем и систем связи. Рядом с ним расположен единственный российский оборонный завод, который изготавливает пункты управления боевыми действиями подразделений ПВО – АО Радиозавод. Он, вероятно, также был поражен.

Недалеко от аэродрома Дягилево, расположенного в Рязанской области, также прогремели громкие взрывы.

Один нефтеперерабатывающий завод, вероятно, был поражен в городе Рязань. Местные паблики публикуют видео очевидцев, где виден столб огня. Власти региона подтвердили факт атаки беспилотников на местное предприятие.

Напомним, мы уже писали об атаке БпЛА и работе ПВО в Липецкой и Воронежской областях.

Добавим, что ранее дроны атаковали Таганрог и Белгород, а перед этим было атаковано российскую Пензу, где расположен радиозавод, который изготавливает средства связи для войск РФ.

