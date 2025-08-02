В ISW объяснили причины "ядерных" угроз Медведева

Глава Кремля Владимир Путин регулярно использует бывшего президента для усиления радикальной риторики, отмечают эксперты.

Угрозы заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева - часть более широкой кампании "показухи" ядерным оружием со стороны Кремля. Об этом свидетельствует отчет американского Института изучения войны (ISW).

В ISW напомнили, что чиновники Кремля и связанные с ними лица часто используют "показуху" ядерным оружием в качестве элемента кампании рефлексивного контроля, цель которой - заставить Запад принимать решения, выгодные России.

Аналитики считают озвученные 31 июля угрозы заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес США частью тактики рефлексивного контроля.

Эксперты напомнили, что российский диктатор Владимир Путин регулярно использует экс-президента для усиления радикальной риторики, которая должна вызывать панику и страх среди западных политических лидеров и сдерживать поддержку Украины.

В Институте изучения войны далее считают, что провокационные и угрожающие высказывания Медведева с большой вероятностью являются элементом централизованной кремлевской информационной стратегии.

"Путин мог бы легко прекратить подобные заявления со стороны Медведева, если бы захотел, особенно учитывая, что Кремль координирует официальные сообщения и полностью контролирует информационное пространство, интернет и СМИ в России", - добавили в ISW.

Напомним, между действующим президентом США и бывшим главой Кремля Дмитрием Медведевым произошла перепалка в Сети. Скандал начался с того, что глава американского государства объявил о намерении сократить ультиматум для Путина с целью принуждения его к заключению соглашения о мире в Украине до 10-12 дней.

Медведев после этого заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией", но должен помнить, что РФ - "это не Израиль и даже не Иран". Он также добавил, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне".

Трамп ответил на угрозы заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможной войне между РФ и США и посоветовал ему следить за словами.

Трамп "ответил" на угрозы Медведева указом

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp