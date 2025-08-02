Почта
Путин стремится захватить всю Украину - Трамп

Президент США вел с хозяином Кремля «добрые разговоры» и они «могли бы положить конец этой ситуации, но вдруг начали падать бомбы».
Российский диктатор Владимир Путин стремится захватить всю Украину, но ему будет трудно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе Finnerty.

США введут санкции против России, но Путин уже знает, как их обходить и избегать, уверен Трамп.

В то же время он удивлен тому, что имел с ним "хорошие разговоры", во время которых они "могли бы положить конец этой ситуации, но вдруг начали падать бомбы".

"Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось... Трижды всё получалось, и, возможно, он хочет попробовать захватить всё. Думаю, ему будет очень трудно это сделать", - заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могут состояться еще до завершения так называемого дедлайна

Напомним, Трамп стремится к завершению войны России против Украины "до 8 августа". С соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли во время заседания Совбеза ООН.

