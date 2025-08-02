Путин стремится захватить всю Украину - Трамп
Российский диктатор Владимир Путин стремится захватить всю Украину, но ему будет трудно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе Finnerty.
США введут санкции против России, но Путин уже знает, как их обходить и избегать, уверен Трамп.
В то же время он удивлен тому, что имел с ним "хорошие разговоры", во время которых они "могли бы положить конец этой ситуации, но вдруг начали падать бомбы".
"Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось... Трижды всё получалось, и, возможно, он хочет попробовать захватить всё. Думаю, ему будет очень трудно это сделать", - заявил Трамп.
Трамп заявил, что у него с Путиным было много "хороших разговоров" pic.twitter.com/UxCV8zPgG9— Максим (@lipcansmaks1) August 2, 2025
Ранее Трамп заявил, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могут состояться еще до завершения так называемого дедлайна.
Напомним, Трамп стремится к завершению войны России против Украины "до 8 августа". С соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли во время заседания Совбеза ООН.
