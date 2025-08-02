Трамп: Атомные подводные лодки уже ближе к России

Дмитрий Медведев сказал «несколько очень плохих вещей», говоря о ядерном оружии, напомнил президент США.

Атомные подводные лодки США уже ближе к России, и это ответ на ядерные угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax.

По его словам, Медведев сказал "несколько очень плохих вещей", говоря о ядерном оружии.

"И когда вы упоминаете слово "ядерная", знаете, мои глаза загораются, и я говорю: "Нам лучше быть осторожными", потому что это высшая угроза", - заверил президент США.

Он добавил, что США должны быть всегда готовы, поэтому он отправил в регион две атомные подводные лодки.

"Я просто хочу убедиться, что его слова — это только слова и ничего больше", - объяснил американский лидер.

У Трампа спросили, находятся ли подводные лодки ближе к России. Он ответил: "Они ближе к России. Да, они ближе к России".

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты Америки отправили в "соответствующие" регионы две атомные субмарины на случай, если "ядерные" угрозы некоторых российских чиновников не просто болтовня.

Трамп: Мы готовы к ядерной войне с РФ

