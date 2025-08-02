Буданов: Россия переоснащается для войны с НАТО

Кремль сейчас реализует крупнейшую с 1980 года программу перевооружения — на сумму свыше 1,1 триллиона долларов, отмечает глава ГУР.

Россия выделяет средства на крупнейшую программу вооружения для подготовки к большой войне. В центре плана противостояние с НАТО. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Мосейчук +.

По его словам, Россия реализует крупнейшую с 1980 года программу перевооружения - на сумму более 1,1 триллиона долларов. Эти средства предусмотрены в рамках системного документа, который определяет подготовку РФ к полномасштабному вооружённому противостоянию с НАТО до 2030 года.

"Именно на это направлены все эти действия и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030 года. Далее уже пойдёт спад", - пояснил глава ГУР.

Он отметил, что основная часть выделенных средств должна быть потрачена до 2030 года, после чего темпы расходов начнут снижаться.

В фокусе российских стратегических планов - страны Балтии, Финляндия, Норвегия и в целом северный фланг НАТО. Именно в этом направлении Россия планирует потенциальное столкновение.

Напомним, по оценкам экономических моделей Bloomberg Economics, в случае полномасштабной войны России против Европы мировой ВВП может сократиться на сумму до 1,5 трлн долларов.

