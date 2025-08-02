К своему сообщению Марк Бернс приложил заявление Трампа, президента США, о направлении атомных подводных лодок.

Пастор Марк Бернс, которого называют духовным советником президента США Дональда Трампа, сделал заявление в поддержку Украины на фоне масштабных атак России. Об этом он сообщил в соцсети X в субботу, 2 августа.

"Держитесь, мои украинские братья и сестры. Помощь уже в пути", – написал он.

К своему посту Марк Бернс прикрепил заявление Трампа об отправке атомных подводных лодок.

Как известно, 1 августа Трамп сообщил, что приказал отправить в "соответствующие" регионы две атомные субмарины на случай, если "ядерные" угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева не пустая болтовня. Он имел в виду экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

Позже в тот же день Трамп заверил, что США готовы к ядерной войне с Россией, а субмарины "уже ближе к России".

