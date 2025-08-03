В социальных сетях публикуют видео с массовыми взрывами и пожарами на фоне атаки беспилотников.

В ночь на воскресенье, 3 августа, в российском Воронеже слышали серию взрывов на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщают несколько Telegram-каналов, публикуя видео с места.

В настоящее время цель атаки неизвестна, но в городе сообщают о массовых взрывах и пожарах. Тем временем местные власти заявляли о якобы сбитии над регионом восьми БПЛА.

Cмотрите фотогалерею: БПЛА атаковали Воронеж

Напомним, прошлой ночью Силы обороны Украины нанесли успешные удары по нефтеперерабатывающей и оборонной промышленности России, сообщил Генштаб ВСУ. В частности подтверждено попадание в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли России - Рязанский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы. Также дроны успешно атаковали базу топливно-смазочных материалов Анна нефтепродукт в Воронежской области. Поражено предприятие АО Пензское производственное объединение Электроприлад.

Также дроны Службы безопасности Украины в ночь на 2 августа атаковали военный аэродром Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае РФ, откуда россияне запускают "шахеды" по Украине.

