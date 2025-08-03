Виткофф в воскресенье прибудет в Москву

Посол США при НАТО ожидает, что визит спецпосланника Трампа к Путину принесет "определенные результаты".

Специальный посланник президента США Стив Виткофф в воскресенье, 3 августа, прибудет в Москву. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер в интервью телеканалу WHO13.

Дипломат отметил, что Украина и Россия должны согласиться на мирное соглашение и "просто прекратить убийства".

"Визит посла Виткоффа в Москву в эти выходные, вероятно, даст определённые результаты", - заявил Витакер.

Он отметил, что еженедельно на поле боя гибнут тысячи солдат, а сотни граждан - обычных людей в Украине - погибают или получают ранения во время ночных атак.

Напомним, недавно во время общения с журналистами Трамп упомянул о возможном введении санкций США против России, хотя выразил сомнение в их влиянии на российского лидера Владимира Путина. Позже он анонсировал визит Виткоффа в Россию.

