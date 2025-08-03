В ЕС начали действовать новые правила для искусственного интеллекта

Новые требования - первый этап внедрения европейского закона об ИИ. Полностью он вступит в силу к 2026 году.

В Европейском Союзе с субботы, 2 августа, начали действовать новые обязательные требования к провайдерам общего искусственного интеллекта (GPAI). Они направлены на повышение прозрачности, безопасности и ответственности, сообщается на сайте Европейской комиссии.

Европейские правила для систем общего назначения в области искусственного интеллекта обязывают разработчиков таких моделей предоставлять прозрачную информацию о тренировочных данных, соблюдать авторское право и демонстрировать ответственное отношение к разработке и запуску ИИ-продуктов.

Под GPAI подпадают модели, способные генерировать речь и обученные на объемах вычислений. Для самых мощных моделей с потенциальным системным риском предусмотрены дополнительные требования - в частности, обязанность информировать Еврокомиссию и гарантировать безопасность моделей.

Отмечается, что это - первый этап внедрения европейского AI Act - закона, принятого в июне 2024 года. Он разделяет ИИ-системы по уровню риска и устанавливает более строгие требования к высокорисковым продуктам, особенно в сферах здравоохранения, правосудия и критической инфраструктуры.

Регламент также вводит обязательную регистрацию моделей с высоким влиянием на общественность - в частности тех, которые могут создавать дезинформацию или нарушать права человека.

Полностью регламент вступит в силу к 2026 году, но первые обязательства по прозрачности уже стали обязательными для компаний, которые разрабатывают или внедряют ИИ в ЕС.

