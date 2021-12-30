Россия призвала ЕС укреплять безопасность из-за Украины

Российская Федерация обратилась к Европе с советом укреплять безопасность стран-участниц ЕС из-за Украины.

| Автор: Шароди Диана

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Евросоюз заниматься работой по укреплению безопасности стран-участниц Союза, поскольку якобы действия Украины создают опасность на международной арене.

Об этом Захарова сообщила в ходе брифинга в четверг, 30 декабря.

"Мы призываем Евросоюз не заниматься подобной гимнастикой в сфере риторики, работать над укреплением безопасности в Европе, заниматься собственно прямыми обязанностями, прежде всего через стимулирование киевских властей на выполнение минского комплекса мер",

— сказана чиновница.

Отметим, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также проявлял аналогичную риторику - мол, Украина дестабилизирует ситуацию в Европейском регионе. Однако о скоплении войск на стороне России вблизи Украины он ничего не сказал.

При этом Лавров отметил, что Москва считает необходимым снизить градус конфронтации, который вызван якобы "опекой" американцев над украинцами.

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Напомним, в РФ не исключили "масштабного конфликта в Европе" из-за Киева в НАТО. Однако в Москве все же хотят понизить градус конфронтации из-за возникших угроз "безопасности".