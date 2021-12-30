В Германии отвергли поставки защитного вооружения Украине

В немецком правительстве считают, что предотвратить эскалацию можно с помощью дипломатии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пока что отвергает поставки защитного вооружения Украине. Мол дальнейшая эскалация большей безопасности стране не принесет. Слова политика передает пресс-служба ведомства.

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Так, вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее не исключил поставки Украине оружие, которое она могла бы использовать для защиты. Комментируя его слова, Бербок сказала, мол Евросоюз и государства G7 уже дали ясно понять, что военная эскалация на границах Украины, нарушение суверенитета страны и международного права будет иметь для РФ большие последствия. В том числе экономические и политические.

Если изложить все варианты действий, то будет большой список. Но сейчас основной задачей является недопущение дальнейшей эскалации.

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"Этого можно добиться только с помощью дипломатии в "нормандском формате", а также с помощью Совета НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ", – сказала глава немецкого МИД.

Отвечая на вопрос, отвергает ли она возможность любых поставок оружия в Украину, Бербок ответила, мол дальнейшая военная эскалация большей безопасности государству не принесет.

Напомним, президент США Джо Байден сегодня, 30 декабря, поговорит с главой РФ Владимиром Путиным. Политики будут обсуждать Украину.

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