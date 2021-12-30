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В Германии отвергли поставки защитного вооружения Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пока что отвергает поставки защитного вооружения Украине. Мол дальнейшая эскалация большей безопасности стране не принесет. Слова политика передает пресс-служба ведомства.
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Так, вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее не исключил поставки Украине оружие, которое она могла бы использовать для защиты. Комментируя его слова, Бербок сказала, мол Евросоюз и государства G7 уже дали ясно понять, что военная эскалация на границах Украины, нарушение суверенитета страны и международного права будет иметь для РФ большие последствия. В том числе экономические и политические.
Если изложить все варианты действий, то будет большой список. Но сейчас основной задачей является недопущение дальнейшей эскалации.
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"Этого можно добиться только с помощью дипломатии в "нормандском формате", а также с помощью Совета НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ", – сказала глава немецкого МИД.
Отвечая на вопрос, отвергает ли она возможность любых поставок оружия в Украину, Бербок ответила, мол дальнейшая военная эскалация большей безопасности государству не принесет.
Напомним, президент США Джо Байден сегодня, 30 декабря, поговорит с главой РФ Владимиром Путиным. Политики будут обсуждать Украину.
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