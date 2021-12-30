Банк по ошибке перевел £130 млн своим клиентам на Рождество

Банк пытается вернуть деньги, но многие клиенты уже или перевели средства на счета других банков или их успели потратить.

Испанский банк Santander по ошибке отправил на счета десятков тысяч клиентов в Великобритании 130 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет BBC News.

Техническая ошибка произошла 25 декабря. Банк по ошибке продублировал переводы работникам двух тысяч британских компаний - всего деньги поступили на 75 тысяч счетов.

После обнаружения ошибки финансовое учреждение попыталось вернуть средства. Однако некоторые клиенты деньги сняли, некоторые успели перевести их в другие банки. Сейчас Santander ведет с ними переговоры. Однако, считают эксперты, ему вряд ли удастся вернуть всю сумму в полном объеме.

В Santander также добавили, что могут связываться с людьми напрямую, чтобы вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что американец ошибочно получил на счет 50 млрд долларов. В местном банке произошел технический сбой. Об ошибке финучреждения мужчина сообщил сам.

Напомним, в прошлом году другой гражданин США также из-за банковской ошибки стал богаче на 2,45 млрд долларов.

