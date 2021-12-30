Путин снова не поздравил президентов Украины и Грузии с Новым годом

В длинном списке мировых лидеров, которым хозяин Кремля отправил поздравления, не оказалось лидеров Украины и Грузии

Президент России Владимир Путин разослал поздравления с Рождеством и Новым годом руководителям четырех десятков стран, но президентов Украины и Грузии в очередной раз проигнорировал. Новогоднее поздравление соответствующего содержания сегодня появилось на сайте Кремля.

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Так, Путин поздравил с Новым годом и Рождеством нового канцлера Германии Олафа Шольца, президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, королеву Британии Елизавету Вторую и премьер-министра страны Бориса Джонсона, а также лидеров ряда стран ЕС.

Путинское поздравление также получили лидеры всех стран СНГ, а также оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Южной Осетии. Кроме того Кремль поздравил лидеров Бразилии, Аргентины и ряда других стран Южной Америки и Азии. Наконец, нашлись у Путина слова для Папы Римского, генсека ООН, главы МВФ и Международного Олимпийского комитета.

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Примечательно, что свои приветствия российский президент направил даже некоторым бывшим лидерам, например, Ангеле Меркель, Сильвио Берлускони и Биньямину Нетаньяху.

В длинном списке путинских поздравлений так и не нашлось места ни для президента Украины Владимира Зеленского, ни для лидера Грузии Саломе Зурабишвили.

Напомним, Путин и Байден обсудят Украину на переговорах сегодня. Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина, которые запланированы на 30 декабря, коснутся и темы востока Украины.

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