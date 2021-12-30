В Беларуси признали "экстремистским" Telegram-канал Вясна

Правозащитники центра более 20 лет сообщали о нарушениях прав человека в Беларуси, а теперь их назвали "экстремистами".

В Беларуси материалы Telegram-канала Вясна признали "экстремистскими". Об этом сообщают правозащитники в четверг, 30 декабря.

Правозащитный центр Вясна более 20 лет фиксировал нарушения прав людей в стране.

Отмечается, что решение было принято Гомельским судом Чигуначненского района.

Ранее в Беларуси признали "экстремистским" издание Наша Нива. Это старейшее издание в Беларуси. Теперь все, кто опубликует или репостнет материалы Нашей Нівы, грозит до семи лет тюрьмы.

Также сообщалось, что в Беларуси будут сажать за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы. По состоянию на 9 октября в Беларуси "экстремистскими" было признано 114 Telegram-каналов. Большинство из них критикует режим Александра Лукашенко.