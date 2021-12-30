- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
В Беларуси признали "экстремистским" Telegram-канал Вясна
Правозащитники центра более 20 лет сообщали о нарушениях прав человека в Беларуси, а теперь их назвали "экстремистами".
В Беларуси материалы Telegram-канала Вясна признали "экстремистскими". Об этом сообщают правозащитники в четверг, 30 декабря.
Правозащитный центр Вясна более 20 лет фиксировал нарушения прав людей в стране.
Отмечается, что решение было принято Гомельским судом Чигуначненского района.
Ранее в Беларуси признали "экстремистским" издание Наша Нива. Это старейшее издание в Беларуси. Теперь все, кто опубликует или репостнет материалы Нашей Нівы, грозит до семи лет тюрьмы.
Также сообщалось, что в Беларуси будут сажать за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы. По состоянию на 9 октября в Беларуси "экстремистскими" было признано 114 Telegram-каналов. Большинство из них критикует режим Александра Лукашенко.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: