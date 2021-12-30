Путин и Байден. Угрозы для Европы в 2022

Ситуация в 2022 году грозит оказаться тем сложнее, что европейские лидеры, по оценке экспертов, не могут быть полностью уверены в поддержке и участии президента США Джо Байдена.

Пресса во всем мире продолжает строить прогнозы на 2022 год и рассуждать о будущих мировых конфликтах. Британский еженедельник Observer сделал свой обзор проблем, с которыми столкнется Европа в наступающем году.

Россия

"Российский президент Владимир Путин расширил круг своих требований, и теперь они включают механизмы обеспечения безопасности и обороны Европы в целом. Даже если нынешнее напряжение на украинской границе в итоге не выльется в открытый конфликт, эта преднамеренная эскалация не сулит нам в 2022 году ничего хорошего", - пишет Observer.

По мнению газеты, Путин хочет вернуть время в девяностые, в тот период, когда бывшие страны Варшавского договора и страны Балтии еще не вступили в НАТО, и, будь его воля, восстановил бы и Советский Союз.

Западный альянс должен дать ясно понять Путину, что такой опасный ревизионизм неприемлем, пишет издание. Россия не может иметь права вето на вступление Украины или Грузии в НАТО, так же как Путину не может быть позволено реанимировать понятие "ближнее зарубежье", восстановить сферы влияния или диктовать Западу, где он может располагать свои вооруженные силы.

Ситуация в 2022 году грозит оказаться тем сложнее, что европейские лидеры, по оценке Observer, не могут быть полностью уверены в поддержке и участии президента США Джо Байдена: несмотря на его декларации, что "Америка вернулась" в европейскую политику, он сейчас слишком занят своими внутриполитическими проблемами и противостоянием с Китаем.

Ощущая слабость Соединенных Штатов, восточноевропейские страны, в частности, встревожены заявлением Джо Байдена, что США готовы рассматривать "российские озабоченности по поводу НАТО" - а также агрессивным требованием немедленных уступок, которое Путин выдвинул на прошлой неделе. В более широком смысле 2022 год тревожен тем, что после поспешного и хаотического выхода из Афганистана гарантиям США в вопросах безопасности более нельзя доверять.

Снова санкции

Известный британский специалист по России, профессор Марк Галеотти признает, что западные страны вряд ли захотят рисковать жизнями своих солдат ради Украины.Помимо экономических санкций, возможности применения которых ограничены, есть и другие асимметричные ответы - от действий разведки до прямого обращения к российской общественности. Но сдерживание должно дополняться дипломатией, и в этом контексте, с точки зрения эксперта, важны переговоры Вашингтона и Москвы, назначенные на начало января.