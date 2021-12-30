Во Франции 15 силовиков пострадали в столкновениях с мигрантами

Около сотни мигрантов напали на силовиков и стали забрасывать их камнями, заявили полицейские.

В коммуне Кале на севере Франции 15 силовиков пострадали, разгоняя палаточный лагерь мигрантов. Об этом сообщает полицейское подразделение Национального союза автономных профсоюзов (UNSA) в четверг, 30 декабря.

"Сегодня утром после ликвидации лагеря [мигрантов] жандармы и семь служащих Республиканских отрядов безопасности [CRS] пострадали", - сказано в сообщении.

Профсоюз добавил, что, по предварительным данным, пострадали 15 человек, из них 14 госпитализированы с различными травмами.

"У одного вывих плеча, еще у одного, вероятно, перелом большой берцовой кости", - добавили силовики.

Радиостанция France Bleu добавляет, что инцидент случился примерно в 10:00 по местному времени. Изначально вывоз мигрантов проходил спокойно, но в зоне посадки эвакуированных в полицейские грузовики началась стычка.

Как заявили присутствовавшие 60 силовиков, около сотни мигрантов напали на них и начали забрасывать камнями, которые принесли с собой в мешках. Источник в правоохранительных органах сказал, что нападение было "невероятно жестоким" и продолжалось около часа. В свою очередь силовики отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Напомним, что ранее число беженцев в ЕС выросло в 2021 году на 15%. Количество соискателей убежища в Евросоюзе уменьшилось в 2020 году в связи с пандемией, однако увеличилось уже в этом году.