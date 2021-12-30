В результате взрыва в Пакистане погибли четыре человека

Неизвестные заложили взрывное устройство в автомобиль. 15 пострадавших госпитализировали в местные больницы.

В городе Кветта в пакистанской провинции Белуджистан погремел взрыв. В результате погибло два человека, 15 пострадало. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Полиция сообщила, что взрывное устройство было заложено в автомобиль, припаркованный возле колледжа, и сработало по таймеру.

Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в окнах близлежащих зданий выбило стекла.

Напомним, в Баку прогремел взрыв возле отеля Flame Towers. Пострадали двое людей, они госпитализированы.

Добавим, на Одесчине прогремел мощный взрыв в доме. По предварительной информации, взрыв случился из-за разгерметизации газового баллона. Погиб 80-летний мужчина.

