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В результате взрыва в Пакистане погибли четыре человека
Неизвестные заложили взрывное устройство в автомобиль. 15 пострадавших госпитализировали в местные больницы.
В городе Кветта в пакистанской провинции Белуджистан погремел взрыв. В результате погибло два человека, 15 пострадало. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
Полиция сообщила, что взрывное устройство было заложено в автомобиль, припаркованный возле колледжа, и сработало по таймеру.
Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу.
По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в окнах близлежащих зданий выбило стекла.
Напомним, в Баку прогремел взрыв возле отеля Flame Towers. Пострадали двое людей, они госпитализированы.
Добавим, на Одесчине прогремел мощный взрыв в доме. По предварительной информации, взрыв случился из-за разгерметизации газового баллона. Погиб 80-летний мужчина.
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