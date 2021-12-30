В Германии из-за карантина запретили фейерверки на Новый год

Второй год подряд власти Германии запретили продажу фейерверков - немцы поехали скупать пиротехнику в Польшу.

В Германии второй год подряд запрещают фейерверки на Новый год в связи с ограничениями карантина. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 30 декабря.

В декабре второй год подряд немецкие власти объявили запрет на продажу фейерверков. Так правительство стремится предотвратить массовые скопления людей во время пандемии.

В связи с запретом немцы массово едут за фейерверками в Польшу. При этом у продавцов пиротехники в Германии образовались большие запасы продукции - они хотят подать в суд на правительство.

Напомним, что ранее в Германии прошли массовые анти-COVID протесты. Полицейские подверглись нападению с использованием пиротехники и применили слезоточивый газ и дубинки.