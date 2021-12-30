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В Германии из-за карантина запретили фейерверки на Новый год
Второй год подряд власти Германии запретили продажу фейерверков - немцы поехали скупать пиротехнику в Польшу.
В Германии второй год подряд запрещают фейерверки на Новый год в связи с ограничениями карантина. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 30 декабря.
В декабре второй год подряд немецкие власти объявили запрет на продажу фейерверков. Так правительство стремится предотвратить массовые скопления людей во время пандемии.
В связи с запретом немцы массово едут за фейерверками в Польшу. При этом у продавцов пиротехники в Германии образовались большие запасы продукции - они хотят подать в суд на правительство.
Напомним, что ранее в Германии прошли массовые анти-COVID протесты. Полицейские подверглись нападению с использованием пиротехники и применили слезоточивый газ и дубинки.
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