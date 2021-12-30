Начался разговор Байдена и Путина

Предыдущая беседа двух лидеров состоялась 7 декабря в формате онлайн-встречи, которая продлилась два часа.

Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стартовал в 23.35 по Киеву. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил Reuters со ссылкой на чиновников США.

Как ранее стало известно, Путин попросил американского лидера о звонке, и Байден согласился, поскольку "он считает, что когда речь идет о России, прямой диалог между лидером и лидером незаменим".

Известно, что американский президент намеревался обсудить с российским коллегой ситуацию в Украине и подчеркнуть важность деэскалации ситуации для прогресса на переговорах по безопасности и сообщить о возможных новых экономических санкциях Вашингтона против Москвы.

Чиновник в администрации Байдена также рассказал Reuters, что президенты могут обсудить и ядерную программу Ирана. В Белом доме также заявили, что во время этих переговоров президент США намерен призвать к снятию напряженности дипломатическим путем, "если президент Путин заинтересован в этом".



Предыдущие переговоры лидеров продолжались более двух часов. Президенты обсудили ряд важных вопросов, включая и агрессию против Украины со стороны Российской Федерации.

О чем шла речь на видеосаммите Байдена с Путиным 7 декабря читайте в материале Корреспондент.net.