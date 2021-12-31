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В Турции рассказали, что ждут от переговоров Байдена и Путина
Глава Министерства иностранных дел Турции Мивлют Чавушоглу выразил надежду, что после разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ситуация вокруг Украины нормализуется. Об этом 30 декабря, в четверг, сообщил телеканал 24 TV.
Он отметил, что власти Турции выступают за скорейшее смягчения ситуации в регионе.
"После этих контактов, проведенных по инициативе Москвы, мы надеемся на нормализацию ситуации, смягчение. Необходимо снять эту напряженность, она не должна продолжаться", - сказал Чавушоглу.
Анкара также ожидает результатов от встреч в рамках Россия-НАТО.
Известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов оказать поддержку и предложить посредничество между Украиной и Россией на фоне активности российских войск возле украинских границ.
Напомним, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена подошли к концу.