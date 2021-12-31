Россия вышла на второе место в мире по количеству умерших от COVID-19

В октябре в России коронавирус стал основной или предположительно основной причиной смерти 68,7 тысячи человек.

В России в результате заболевания коронавирусом в ноябре 2021 года умерли 71 187 человек, что является самым большим месячным показателем с начала пандемии. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает Новая газета с ссылкой на данные Госстата РФ.

Ведомство сообщило, что ноябрьское число почти на 16% выше октябрьского показателя, который оставался рекордным с начала пандемии.

Число смертей, где COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, составило 1,4 тысячи. Кроме того, в ноябре зафиксировано 1,4 тысячи смерти пациентов, у которых COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но не повлиял на их гибель.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в ноябре 2021 года смертность в России выросла на 17% к ноябрю 2020 года.

Она уточнила, что из общего прироста смертности в этом месяце 100% приходится на смертность от COVID-19.

Ранее Росстат сообщал, что за октябрь COVID-19 стал основной причиной смерти 58 822 россиян. В сентябре в России умерло более 40 тысяч человек из COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что рекордные показатели по заболеваемости коронавирусом в последние дни спрвоцировало пересечение двух штаммов - Дельты и Омикрона, образовав цунами.