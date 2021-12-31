Вселенский патриарх вылечился от COVID-19

Вселенский патриарх проведет трое суток на самоизоляции в резиденции Тарабии перед тем, как вернется к празднованию Богоявления (Крещения).

Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы в Стамбуле, где он пробыл последние шесть дней после диагностирования у него коронавируса. Об этом в четверг, 30 декабря сообщил The National Herald.

Патриарх Варфоломей заразился штаммом коронавируса Омикрон и находился под наблюдением медиков. Он проведет еще несколько дней на самоизоляции в патриаршей резиденции. Затем он планирует вернуться к работе.

Сам Варфоломей говорит, что чувствует себя хорошо и готов работать.

Как сообщалось, 24 декабря стало известно, что у 81-летнего Вселенского патриарха выявили COVID-19. У него были легкие симптомы болезни.