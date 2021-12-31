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Вселенский патриарх вылечился от COVID-19
Вселенский патриарх проведет трое суток на самоизоляции в резиденции Тарабии перед тем, как вернется к празднованию Богоявления (Крещения).
Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы в Стамбуле, где он пробыл последние шесть дней после диагностирования у него коронавируса. Об этом в четверг, 30 декабря сообщил The National Herald.
Патриарх Варфоломей заразился штаммом коронавируса Омикрон и находился под наблюдением медиков. Он проведет еще несколько дней на самоизоляции в патриаршей резиденции. Затем он планирует вернуться к работе.
Сам Варфоломей говорит, что чувствует себя хорошо и готов работать.
Как сообщалось, 24 декабря стало известно, что у 81-летнего Вселенского патриарха выявили COVID-19. У него были легкие симптомы болезни.
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