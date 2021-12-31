В США заявили о рекордном числе госпитализированных детей

Детям младшего возраста вакцину в США одобрили в ноябре, и многие из них только сейчас получают вторую дозу.

Штамм коронавируса Омикрон стал причиной массовой госпитализации детей в Соединенных Штатах. Об этом в четверг, 30 декабря сообщает The Associated Press со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC).

"В течение недели с 22 по 28 декабря в больницы с коронавирусом поступали в среднем 378 детей в возрасте до 17 лет, что на 66% больше, чем на прошлой неделе", - заявили в CDC.

Специалисты Центра отметили, что предыдущий максимум во время пандемии был зафиксирован в начале сентября, когда количество госпитализаций детей составило в среднем 342 в день.

Там же уточнили, что на сегодняшний день, с дня старта вакцинации детей от пяти лет, в стране около 14% полностью привиты.

"Этот показатель выше среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет и составляет около 53%", - добавили там.

В CDC подчеркнули, что серьезные побочные эффекты от вакцины Pfizer у детей в возрасте от 5 до 11 лет встречаются редко.