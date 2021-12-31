Саакашвили сделал заявление после возвращения в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили доставлен из военного госпиталя города Гори в тюрьму № 12 города Рустави.

Первое обращение к своим сторонникам после возвращения из госпиталя в тюрьму в грузинском Рустави сделал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Свой пост плитик опубликовал в четверг, вечером 30 декабря на своей странице в Facebook. В частности, он заявил, что сейчас для него важно восстановиться и подготовиться к "атаке" после "реабилитации". "Что бы они не делали, я их совсем не боюсь. Наоборот, растет моя радость в борьбе и вера в победу. Не беспокойся обо мне! Теперь главное единство и подготовка к решительной атаке. Скоро наступит время этой атаки. Что касается меня, то я скоро восстанавливаю козыри, полученные от "реабилитации", - написал бывший президент Грузии. Напомним, омбудсмен Людмила Денисова призвала народного защитника Грузии Нино Ломджарию проверить соблюдение прав и свобод Михаила Саакашвили в тюрьме в Рустави.