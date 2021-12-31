Три миротворца ООН пострадали при взрыве в ЦАР

Миссия ООН "решительно осудила" использование взрывных устройств вооруженными группировками ЦАР.

На юго-западе Центральноафриканской республики взорвали автомобиль с миротворцами ООН из Танзании. Ранены три человека, сообщила накануне миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

Указано, что взрыв произошел в юго-западной части страны в четверг примерно в 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву), когда автоколонна миротворцев отправилась из города Берберати в сторону временных военных постов, расположенных на расстоянии около 100 километров.

"Трое танзанийских миротворцев МИНУСКА пострадали, в том числе один серьезно, в четверг утром возле села Батури-Боле в префектуре Мамбере-Кадей, когда их автомобиль подорвался на неопознанном взрывном устройстве. Тяжелораненого солдата доставили в Буар для лечения перед его эвакуацией в Банги", – говорится в заявлении.

Миссия ООН "решительно осудила" использование взрывных устройств вооруженными группировками ЦАР, что уже привело к десяткам смертей и ранений среди гражданского населения.

Напомним, в начале ноября в ЦАР охрана президента обстреляла миротворцев ООН из Египта. Тогда были ранены 10 человек.

А в мае в ЦАР при взрыве мины погибли трое россиян – сотрудников военизированных подразделений.