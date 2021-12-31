"На Донбассе живут сотни тысяч" россиян и РФ будет их защищать", — Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях живут "россияне".

| Автор: Шароди Диана

Лавров заявил о планах защищать своих граждан в так называемых "ЛДНР" / EPA / UPG

Россия видит потребность "защищать своих граждан на территории Донбасса".

Такую позицию высказал глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

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Лавров пообещал, что Россия будет защищать россиян, которых якобы очень много живет на востоке Украины.

"Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский "Комплекс мер", одобренный резолюцией 2202 СБ ООН",

— говорит Сергей Лавров.

При этом он продолжает отрицать присутствие войск армии РФ на востоке Украины, заявляя, что конфликт — это лишь "гражданская война".

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Напомним, Россия не может стать членом НАТО на равных и партнерских началах, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Также в РФ сомневаются, что их требование о нерасширении НАТО на восток не будет проигнорировано.