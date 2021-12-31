В Беларуси активистку задержали в день ее 75-летия и отправили в психдиспансер

Известная белорусская активистка Нина Багинская в День своего рождения вышла на протест.

| Автор: Шароди Диана

В день своего 75-летняя известная белорусская активистка Нина Багинская вышла на улицы Минска с плакатом "Свободу политзаключенным". Вместо празднования ее отправили в психиатрический диспансер.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Известно, что незадолго после выхода на улицу активистки ее задержали и увезли в психдиспансер в селе Новинки. Сама активистка сообщила, что полиция составила на нее протокол. О решении выйти на протест в день своего 75-летия женщина не жалеет.

"Вызвали "скорую" и увезли в Новинки. Я не первый раз в Новинках, мне дали только бумагу, чтобы подписать, что я не чувствую нужды в лечении, что я психически здоровый человек. Я села на 18-й автобус и приехала домой",

— рассказывает активистка.

Справка: пожилая активистка Нина Багинская прославилась на весь мир. Она стала одним из символов мирных протестов в Беларуси. Женщина более двадцати лет выходит на все акции и митинги Беларуси в знак поддержки ее развития и демократии. На акции берет огромный бело-красно-белый флаг, который сшила собственноручно. Багинскую часто задерживали на акциях. Она ведет себя спокойно, но всегда разговаривает с силовиками, стараясь их пристыдить за их поведение.

Напомним, вооруженные силы РФ проведут стратегическое учения Восток-2022 и командно-штабные маневры войск Западного военного округа.