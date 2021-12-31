Японцы построят первый деревянный спутник в истории

Страна восходящего солнца желает проверить, как себя покажет космический аппарат из дерева

Япония планирует впервые в истории запустить деревянный космический спутник. Как ожидается, это должно произойти в 2023 году, пишет Kyodo News.

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Над созданием первого "экологичного" космического аппарата работает совместная команда из представителей компании Sumitomo Forestry и Киотского университета.

Согласно проекту, спутник будет иметь форму куба со стороной в 10 сантиметров. Наружное покрытие аппарата выполнят из дерева и солнечных элементов, а внутри разместят электронную подложку.

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По задумке, когда срок службы спутника истечет, при его возвращении в атмосферу деревянная поверхность легко сгорит, создав гораздо меньшую экологическую нагрузку, чем в случае с обычным спутником.

Также отмечается, что использование древесины вместо алюминия позволяет сделать аппарат более дешевым.

Напомним, в январе на орбиту запустят спутник "Сич-2-30". Это первый спутник, который Украина запускает для собственных нужд за годы независимости.

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