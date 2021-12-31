В Финляндии ответили на требование РФ по нерасширению НАТО

Финляндия уважает свой суверенитет и не собирается отказываться от возможности подать заявку на вступление в в Альянс, если сочтет нужным

Решение по поводу вступления Финляндии в НАТО находится в руках самой Финляндии. Об этом заявил президент страны Саули Нииностио, комментируя отношения между США и Россией, сообщает в пятницу, 31 декабря, национальное телерадиовещание Yle.

"Это решение (об отношениях с Альянсом – ред.), конечно, полностью в наших собственных руках. Наше пространство для действий не ограничено", - сказал Нииностио.

Он напомнил, что разговаривал с Путиным по телефону в середине декабря. Тогда говорили и о требованиях России о не расширении НАТО. По словам Нииностио, он сказал Путину, что Финляндия уважает свой суверенитет и не собирается отказываться от возможности подать заявку на вступление в военный альянс, если это будет актуально.

Президент Финляндии не считает, что сейчас в ходе переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина что-то изменилось: "Я думаю, что для Финляндии это очень понятная ситуация. И я, конечно, не верю, что на переговорах (России – ред.) с Соединенными Штатами или НАТО произойдет какое-нибудь закрытие двери".

Подняла эту тему в своем новогоднем обращении и премьер-министр Финляндии Санна Марин. "Мы сохраняем возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Мы должны оценить эту свободу выбора, поскольку это касается права государства решать вопрос о безопасности. Это одна из основ европейской безопасности, закрепленная в Принципах ОБСЕ", - подчеркнула Марин.

Она также добавила, что страна показала, что извлекает уроки из прошлого и сохраняет за собой простор для маневра.

Напомним, ранее Путин заявил, что хочет от НАТО юридических договоренностей, исключающих продвижение Альянса на Восток.