Врачи 23 раза за сутки спасли от смерти россиянку

У женщины оказалась редкая патология сердца. Ей установили кардиовертер-дефибриллятор, с которым она сможет жить полноценно.

В российском Волгограде врачи 23 раза за сутки спасли местную жительницу с редкой патологией сердца. Об этом сообщает местное издание V1.RU.

Еще 15 декабря 31-летняя волгоградка потеряла сознание. В кардиологическом центре ее обследовали, никаких заболеваний не обнаружили и отправили домой. Однако на пороге клиники пациентка снова упала в обморок.

Медики диагностировали у нее остановку сердца и приступили к реанимации.

"За сутки ее сердце останавливалось еще 23 раза. И 23 раза врачи возвращали ее к жизни", - сообщили в лечебном учреждении.

Пациентке с редкой патологией сердца провели операцию и установили специальное устройство - кардиовертер-дефибриллятор, который предотвращает развитие опасных желудочковых нарушений ритма сердца.

Женщина теперь может жить полноценно.

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