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В США за день подтвердили более полумиллиона случаев коронавируса

В Штатах от 40% до 70% новых случаев заболевания приходится на COVID-штамм Омикрон, подсчитали в CDC.
В США за день подтвердили более полумиллиона случаев коронавируса

В США за день зафиксировали 512 533 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail в пятницу, 31 декабря.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), от 40% до 70% новых случаев в Штатах вызваны штаммом Омикрон, впервые обнаруженным в прошлом месяце в ЮАР.

Отмечается, что в понедельник в США также зарегистрировали более полумиллиона случаев COVID-19, но нынешний показатель стал самым высоким с начала пандемии.

Как отметили в CDC, 15 штатов заявили о рекордно высоком количестве новых случаев заболевания.

Напомним, что ранее в США заявили о рекордном числе госпитализированных детей. Детям младшего возраста вакцину в США одобрили в ноябре, и многие из них только сейчас получают вторую дозу.

 

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