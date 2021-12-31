Столтенберг и Блинкен обсудили Россию

Собеседники обговорили наращивание Россией военных сил у границ Украины. Стороны готовы объединиться для сдерживания российской агрессии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили предстоящие контакты с Россией. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

"Североатлантический союз готов к конструктивному диалогу с Россией, в то же время объединившись для сдерживания дальнейшей агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Во время разговора стороны подняли вопрос наращивания Россией военных сил у границ Украины, добавил Столтенберг в своем Twitter.

10 января в Женеве запланировано проведение переговоров США и РФ по гарантиям безопасности. 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей ОБСЕ и РФ.